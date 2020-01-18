وليد فاروق: ملف تركيا الحقوقي يحمل انتهاكات موثقة وسيواجه انتقادات واسعة



قال الحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن تركيا تخضع في هذا الشهر هي وعدد من الدول الاخري لاستعراض ملفها في مجال حقوق الإنسان.



وأضاف وليد في تصريح لـ"صدى البلد " أن ملف تركيا الحقوقي يحمل الكثير من الانتهاكات الموثقه لحقوق الانسان من لحظة فشل انقلاب الجيش علي النظام القائم الان في تركيا وحتي الان الامر الذي سمح للرئيس التركي رجب طيب اوردغان في القيام بجرائم حقوقيه كبيره للمعارضيين من السياسيين والعسكريين والطلاب وكبار موظفي الدوله ونكل بالاعلاميين حيث ان اكبر الدول انتهاكا سواء في حبس الصحفيين او انتهاك حرية الرأي والتعبير وبالتالي فمن المتوقع ان يشهد الملف التركي انتهاكا شديدا.



وأوضح أنه استكمالا انتقاد الملف التركي داخل الاستعراض نجد ان حجم تقارير أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني المقدم لاستعراض تركيا في ٢٠١٥ كان ٢٨ تقريرا فقط في حين ان عدد التقارير المقدم من المجتمع المدني في استعراض ٢٠١٩ وصل عدد التقارير إلى ١٠٠ تقرير ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا مما يؤكد ان هناك انتقاد دولي عاصف ستشهده جلسة تركيا.



وأكد أن الاستعراض الدولي هي فرصه جيده لتقييم حالة حقوق الانسان في كل دوله لوضع الأمور في نصابها الصحيح ومن المتوقع ان تشهد جلسة استعراض تركيا انتقاد كبير وستحصل تركيا على عدد ضخم من التوصيات ومطالبات بتحقيق دولي لعدد من قضايا التعذيب والقتل خارج اطار القانون واننا نتابع كمنظمة حقوقيه عدد من ملفات الاستعراض في هذه الدوره.

