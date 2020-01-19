بالخطوات.. حيل لتحميل الأغاني ومقاطع الموسيقى من على ساوند كلاود



ولحل هذه المشكلة ذكر موقعTech Radar الخطوات التى يجب اتباعها لتحميل الأغانى من على الموقع.



وواحدا من أفضل المواقع التى تمكن المستخدمين من تحميل الأغانى على SoundCloud "ساوند كلاود" موقع klickaud.net ويتيح للمستخدمين تحميل الموسيقى بصيغة MP3 بالإضافة إلى أنه يقدم تحديثات بشكل مستمر.



ولتحميل الموسيقي من عليه :

1- قم بعمل Copy"" لرابط URL الموجود للأغنية على موقع الساوند كلاود

2- قم بعمل Paste"" في صندوق رابط URL على KickAud

3- اضغط تحميل أو Download و انتظر ثوانى قليلة

4- اضغط على Download للأغنية









يعد تطبيق Sound Cloud ( ساوند كلاود) واحدا من أكبر مواقع البث الموسيقي في العالم، ويملك مستخدمى الموقع من محبى الموسيقي حول العالم حسابات عليه لسماع الموسيقين ولكن يعانى البعض عند تحميل مقاطع الموسيقي أو الأغانى التى يرغبون في تنزيلها من على الموقع.ويقوم بعض المنتجين على الموقع بوضع أغانى لها روبط تحميل مباشرة ومجانية على الموقع يمكن تحميلها مباشرة.وهناك بعض الأغانى أو المقاطع الموسيقية التى يتطلب تنزيلها بعض القواعد حيث أن هناك بعض الفنانين الذين لهم مستوى معين من عضوية التحميل، بمعنى أن يكون لديهم رقم محدد مثل 100 مليون تحميل لأغنية معينة إذا تم الوصول إليها فلن يستطيع الزائرون الجدد تحميل هذه الأغانى.