انطلاق ورشة عمل مستقبل وطن حول تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بحضور وزير الزراعة

انطلقت منذ قليل ورشة عمل حزب مستقبل وطن، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة، وعددا من قيادات الوزارة.



كما يشارك أيضا النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.



ونظم حزب مستقبل وطن على مدار الأسبوعين الماضيين، عدة مؤتمرات حول خطة الدولة العامة بمجال الإسكان بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالملف.