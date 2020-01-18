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برلمان

انطلاق ورشة عمل مستقبل وطن حول تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بحضور وزير الزراعة

السبت 18/يناير/2020 - 07:30 م
ورشة عمل مستقبل وطن
ورشة عمل "مستقبل وطن"
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أحمد أيمن
انطلقت منذ قليل ورشة عمل حزب مستقبل وطن، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة، وعددا من قيادات الوزارة.

كما يشارك أيضا النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.

ونظم حزب مستقبل وطن على مدار الأسبوعين الماضيين، عدة مؤتمرات حول خطة الدولة العامة بمجال الإسكان بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالملف.
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