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اتحاد الصناعات: علاقة مصر بـ إسرائيل تجارية بحتة وتحقق مكاسب

السبت 18/يناير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بـ إتحاد الصناعات، إن مصر لديها إكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018.

وتابع رئيس لجنة الطاقة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"إحنا بنكسب من ورا تصديرنا الغاز لإسرائيل وليس بها مشكلة هى عملية تجارية".

وتابع سعد الدين:"إحنا مش محتاجين إسرائيل بل بالعكس إحنا مستفيدين منهم والعلاقة تجارية بحتة بين الدولتين".

وأوضح "محمد سعد الدين" أن القيادة السياسية أولت اهتمامها ومباشرتها مع وزير البترول لتحقيق إنتاجية عالية في البترول كما أن آبار الغاز التي اكتشفت جعلت لدينا اكتفائه ذاتية فيه كما أن إنتاجية الغاز أصبحت تصل إلى 7.2مليار انسان يوميا وهذا يحدث لأول مرة في مصر .

ونوه"محمد سعد الدين" بأن البيوت بأكملها أصبحت متصلة بشبكة الغاز الطبيعي كما ان اليوم الغاز يذهب إلى المستهلك دون معاناة وبسعر ارخص .

واستكمل"محمد سعد الدين" أن وزارة البترول تعمل على التسويق لجذب الشركات العالمية إلى مصر بحيث يقوم بضخ استثمارات أو يقوموا بعمل اكتشافات .
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