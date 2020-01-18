انخفاض أسعار اللحوم غير كاف.. القصبي: 3 تحديات تواجه الزراعة

أستعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس ائتلاف دعم مصر، تحديات قطاع الزراعة والتي تتمثل في ندرة المياه، البحث العلمى، والعمالة، فضلا عن ارتفاع الأسعار، لذلك حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذه التحديات لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة.



وجاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة.



وتابع: "على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم، لكن هناك أزمة تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والاعلاف، مما يهدد بانسحاب بعض المنتجين والمربين ولابد من رؤية لهذه الأزمة على أرض الواقع".



من جانبه طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بإنجاز منظومة كارت الفلاح، وحل مشاكل الأسمدة، معلنا عقد جلسات استماع باللجنة بحضور كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية حول التعامل فى هذا الملف.