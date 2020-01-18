AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

السبت 18/يناير/2020 - 11:24 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز
حسمت ادارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التى تمر بها وتحديدا قضية قتيل فيلتها.

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق
نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يقوم نجلها كرستيانو بضربها.

رد فعل غير متوقع من زينة تجاه مراسل عن قضيتها مع أحمد عز..شاهد
احرجت الفنانة زينة احد المراسلين للقنوات الفضائية بسبب سؤاله لها عن الفنان احمد عز، وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما والتى وصلت الى رفع دعوى بسبب النفقة.

الأمل فى الله.. أحدث ظهور لـ منى فاروق بالأردن بعد تعرضها لوعكة صحية
شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال زيارتها للاردن.

أحدث صور لـ محمود العسيلى مع زوجته فى شهر العسل بـ الشيشة
نشر الفنان محمود العسيلى احدث صورة مع زوجته امنية عبد السلام وهما يقضيان شهر العسل فى جزر المالديف بـ الشيشة.

الفنانة عائشة بن احمد تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. شاهد
تعرضت الفنانة عائشة بن احمد لوعكة صحية طفيفة ادت الي نقلها للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت عائشة بن احمد صوره لها من داخل المستشفي وهي ملقاه علي السرير وبيدها كانيولا لتركيب المحاليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو..تسجيل صوتي..عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان .. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

ترشيحاتنا

75 مصابا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.. فيديو

هل قول الحمد الله حال العطس في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

ابني مات قبل ما اشوفه.. مأساة زوج طبيبة حادث الكريمات فقد نجله وزوجته صارت بلا رحم

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته