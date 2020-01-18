اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز
حسمت ادارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التى تمر بها وتحديدا قضية قتيل فيلتها.
شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق
نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يقوم نجلها كرستيانو بضربها.
رد فعل غير متوقع من زينة تجاه مراسل عن قضيتها مع أحمد عز..شاهد
احرجت الفنانة زينة احد المراسلين للقنوات الفضائية بسبب سؤاله لها عن الفنان احمد عز، وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما والتى وصلت الى رفع دعوى بسبب النفقة.
الأمل فى الله.. أحدث ظهور لـ منى فاروق بالأردن بعد تعرضها لوعكة صحية
شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال زيارتها للاردن.
أحدث صور لـ محمود العسيلى مع زوجته فى شهر العسل بـ الشيشة
نشر الفنان محمود العسيلى احدث صورة مع زوجته امنية عبد السلام وهما يقضيان شهر العسل فى جزر المالديف بـ الشيشة.
الفنانة عائشة بن احمد تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. شاهد
تعرضت الفنانة عائشة بن احمد لوعكة صحية طفيفة ادت الي نقلها للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.
ونشرت عائشة بن احمد صوره لها من داخل المستشفي وهي ملقاه علي السرير وبيدها كانيولا لتركيب المحاليل.
MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز
حسمت ادارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التى تمر بها وتحديدا قضية قتيل فيلتها.
شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق
نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يقوم نجلها كرستيانو بضربها.
رد فعل غير متوقع من زينة تجاه مراسل عن قضيتها مع أحمد عز..شاهد
احرجت الفنانة زينة احد المراسلين للقنوات الفضائية بسبب سؤاله لها عن الفنان احمد عز، وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما والتى وصلت الى رفع دعوى بسبب النفقة.
الأمل فى الله.. أحدث ظهور لـ منى فاروق بالأردن بعد تعرضها لوعكة صحية
شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال زيارتها للاردن.
أحدث صور لـ محمود العسيلى مع زوجته فى شهر العسل بـ الشيشة
نشر الفنان محمود العسيلى احدث صورة مع زوجته امنية عبد السلام وهما يقضيان شهر العسل فى جزر المالديف بـ الشيشة.
الفنانة عائشة بن احمد تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. شاهد
تعرضت الفنانة عائشة بن احمد لوعكة صحية طفيفة ادت الي نقلها للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.
ونشرت عائشة بن احمد صوره لها من داخل المستشفي وهي ملقاه علي السرير وبيدها كانيولا لتركيب المحاليل.