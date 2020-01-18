رد فعل غير متوقع من زينة تجاه مراسل عن قضيتها مع أحمد عز..شاهد

احرجت الفنانة زينة احد المراسلين للقنوات الفضائية بسبب سؤاله لها عن الفنان احمد عز، وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما والتى وصلت الى رفع دعوى بسبب النفقة.
وجاء رد زينة غير متوقع حيث رفضت الافصاح عن اى تفاصيل ولم تتحدث عن قضيتها مع احمد عز قائلة : "انها امور شخصية وهى الان قيد القضاء ولا يمكن ان اتحدث فيها".
تم تكريم الممثلة المصرية زينة كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الجديد "الفلوس" الذي قدمته إلى جانب النجم تامر حسني وذلك بمهرجان كازا ارت الذى اقيم بالمغرب.
كما تم تكريم الفنان محمد حماقى فى نفس الاحتفالية كنجم السنة، وسفير الإنسانية لعام ٢٠١٩.
وجاء رد زينة غير متوقع حيث رفضت الافصاح عن اى تفاصيل ولم تتحدث عن قضيتها مع احمد عز قائلة : "انها امور شخصية وهى الان قيد القضاء ولا يمكن ان اتحدث فيها".
تم تكريم الممثلة المصرية زينة كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الجديد "الفلوس" الذي قدمته إلى جانب النجم تامر حسني وذلك بمهرجان كازا ارت الذى اقيم بالمغرب.
كما تم تكريم الفنان محمد حماقى فى نفس الاحتفالية كنجم السنة، وسفير الإنسانية لعام ٢٠١٩.