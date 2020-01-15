بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

نشرت الفنانة زينة رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،برفقة شقيقتها ياسمين رضا و الفنان محمد حماقى.



وأثارت الفنانة زينة الجدل حول هذه الصورة التى تميزت فيها بالاناقة والجمال، مرتدية ملابس سوداء من البنطلون والبدى وجاكيت فرو باللون الاسود ، وهو ما جعل إطلالتها انيقة وخطفت بها الانظار.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت زينة على وضع الماكياج الهادئ البسيط، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



