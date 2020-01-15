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مرأة

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،برفقة شقيقتها ياسمين رضا و الفنان محمد حماقى.

وأثارت الفنانة زينة الجدل حول هذه الصورة التى تميزت فيها بالاناقة والجمال، مرتدية ملابس سوداء من البنطلون والبدى وجاكيت فرو باللون الاسود ، وهو ما جعل إطلالتها انيقة وخطفت بها الانظار.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت زينة على وضع الماكياج الهادئ البسيط، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى
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