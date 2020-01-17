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فن

بصحبة حماقي .. زينة تتألق خلال تكريمها بالمغرب

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:27 م
زينة وحماقي
زينة وحماقي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال تكريمها بـ مهرجان " كازا ارت" بالمغرب.

وظهرت زينة خلال تكريمها بالمغرب على دورها في فيلم الفلوس، بجوار الفنان محمد حماقي وعدد من نجوم الفن بالوطن العربي.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " مبرووووك" و " متألقة دايما" و " منوره يا نجمة النجوم " و" خسيتي اوي".

يذكر أن آخر أعمال زينة هو فيلم "الفلوس" سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

بصحبة حماقي .. زينة تتألق خلال تكريمها بالمغرب
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