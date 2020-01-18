شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يقوم نجلها كرستيانو بضربها.
وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو قائلة : "اه هيك بيلعبوا الصبيان؟ دمرني كرستيانو".
وكانت نشرت سيرين عبد النور مجموعة من الصور المميزة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير.
وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مكشوف الأكتاف، في إطلالة حازت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.
وتزينت سيرين عبد النور بمجوهرات فخمة S A R K Y J E W E L R Y، فيما ارتدت كلاتش أنيقا باللون الذهبى.
ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى.
وعلقت سيرين عبد النور علي الصورة قائلة " ويبقي معك من رأي الجمال في روحك اما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون".
وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ما أجملك" و " ملكة جمال الكون" و " قمررر لبنان" و "جمالك جمال مش عادي".
وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو قائلة : "اه هيك بيلعبوا الصبيان؟ دمرني كرستيانو".
وكانت نشرت سيرين عبد النور مجموعة من الصور المميزة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير.
وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مكشوف الأكتاف، في إطلالة حازت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.
وتزينت سيرين عبد النور بمجوهرات فخمة S A R K Y J E W E L R Y، فيما ارتدت كلاتش أنيقا باللون الذهبى.
ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى.
وعلقت سيرين عبد النور علي الصورة قائلة " ويبقي معك من رأي الجمال في روحك اما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون".
وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ما أجملك" و " ملكة جمال الكون" و " قمررر لبنان" و "جمالك جمال مش عادي".