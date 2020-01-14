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فن

الله يحميكي من كل سوء.. سيرين عبد النور تدعم نانسي عجرم بعد مقتل الشاب السوري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:27 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة سيرين عبد النور، الدعم، لصديقتها الفنانة نانسي عجرم، في ازمتها الاخيرة، بعد قتل شاب سوري في فيلاتها من قبل زوجها فادي الهاشم.

وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏‎#كلنا_حدك_نانسي وكلنا منحبك وكلنا منعرف شو انتي ... انتي نجمة عربية منفتخر فيها  الله يحميكي من كل سوء والله يسامح كل انسان حط على ضميره يجرح ويظلم بأقواله ومش بس هيك وصلت انو يهددو يا رب تنجينا من هالشر كله ... بحبك من كل قلبي".

وذكر موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني، أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر ان يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته، السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.
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