وزير الرى السابق: بيان واشنطن ينص على ملء سد النهضة على مراحل وليس سنوات

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، إن البيان الذى صدر من واشنطن ينص على أننا نملأ على مراحل وليس على سنوات كما أن هناك ما يسمى مصفوفة بالأرقام والتي تعني تصرفات السد وهذه المصفوفة مرتبطة بالتدفق الطبيعي الذي يصل إلى السد بالإضافة إلى منسوب المياه في السد وبعدها يعطينا كمية المياه الخارجة من السد .
وأضاف"محمد نصر علام" خلال تصريحات تليفزيونية، أن كمية المياه الخارجة من السد تتراوح من 37 الى 40 يتناسب مع كمية المياه القادمة ومع المنسوب يتناسب وفي نفس الوقت يتناسب مع مخزون المياه في مصر وهذه المصفوفة تم الاتفاق عليها، كما أنها معقدة جدا وليس من السهل ان يفهمها أحد ولكنها تضمن عدم حدوث عجز مائي في مصر يؤثر على الزراعة أو مياه الشرب في مصر .
وأوضح"محمد نصر علام" أن الشعب يجب أن يثق تماما في المفاوض المصرى كما انه لم يتبق إلا 10 ايام ويتم خروج الوثيقة ويقوم بشرحها المسؤولون ويقومون على طمئنة الشعب المصرى كما ان المخرج من السد من كمية المياه ليست 37 و40 إنما تتغير بناء على سببين الأول ما هي كمية المياه التي تأتي للسد وماهي كمية منسوب التخزين في السد.
وتابع"محمد نصر علام" أن كلما زاد التخزين وزادت نسبة الماء داخل السد زادت النسبة عن 40 وكلما قل الوارد وقل المنسوب كلما قلت النسبة عن 40 وما يحدد ذلك هي المصفوفة.
واستكمل"محمد نصر علام" أن كمية الماء التابعة للحصة المصرية متواجده لاستخدامات مختلفة مثل الزراعة أو مياه شرب ومياه صناعة أو مياه ملاحة وما نتحدث عنه هو الامن المائي المصري وهو يعتمد على كمية المياه المخزنة في بحيرة السد العالي .
وأضاف"محمد نصر علام" خلال تصريحات تليفزيونية، أن كمية المياه الخارجة من السد تتراوح من 37 الى 40 يتناسب مع كمية المياه القادمة ومع المنسوب يتناسب وفي نفس الوقت يتناسب مع مخزون المياه في مصر وهذه المصفوفة تم الاتفاق عليها، كما أنها معقدة جدا وليس من السهل ان يفهمها أحد ولكنها تضمن عدم حدوث عجز مائي في مصر يؤثر على الزراعة أو مياه الشرب في مصر .
وأوضح"محمد نصر علام" أن الشعب يجب أن يثق تماما في المفاوض المصرى كما انه لم يتبق إلا 10 ايام ويتم خروج الوثيقة ويقوم بشرحها المسؤولون ويقومون على طمئنة الشعب المصرى كما ان المخرج من السد من كمية المياه ليست 37 و40 إنما تتغير بناء على سببين الأول ما هي كمية المياه التي تأتي للسد وماهي كمية منسوب التخزين في السد.
وتابع"محمد نصر علام" أن كلما زاد التخزين وزادت نسبة الماء داخل السد زادت النسبة عن 40 وكلما قل الوارد وقل المنسوب كلما قلت النسبة عن 40 وما يحدد ذلك هي المصفوفة.
واستكمل"محمد نصر علام" أن كمية الماء التابعة للحصة المصرية متواجده لاستخدامات مختلفة مثل الزراعة أو مياه شرب ومياه صناعة أو مياه ملاحة وما نتحدث عنه هو الامن المائي المصري وهو يعتمد على كمية المياه المخزنة في بحيرة السد العالي .