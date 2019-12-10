وزير الري الأسبق يناقش رسالة دكتوراه في الموارد المائية بهندسة الزقازيق

اقرأ أيضا

و قالت المهندسة أميمة سليمان إن موضوع الرسالة عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمنطقة شرق دلتا النيل وتم اعتبار محافظة الشرقية هي منطقة الدراسة، وعن كيفية تطبيق برنامج (WEAP) لتقدير قيمة العجز المائي في منطقة الدراسة، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير تغيير متغير واحد أو أكثر علي قيمة العجز المائي ،وعن تغيير التركيب المحصولي الصيفي والشتوي لتقليل قيمة العجز المائي وسد جميع الاحتياجات.



وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من : د. حسام الدين مغازي وزير الري الأسبق ورئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بجامعة الأسكندرية ( محكم خارجي )،و د. اسامة خيري صالح أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق( محكم داخلي )



وشملت اللجنة أيضا د. جمال محمد مصطفي عبد العال أستاذ الهيدروليكا بقسم هندسة المياه والمنشآت المائية بجامعة الزقازيق( مشرفا )، ،ود. مها رشاد فهمي أستاذ مساعد بقسم هندسة المياه والمنشآت المائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. وقررت اللجنة منح المهندسة أميمة سليمان عبد الله درجة الدكتوراه في قسم هندسة المياه والمنشآت المائية .

استقبل د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، د. حسام الدين مغازي، وزير الري الأسبق ورئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الأسكندرية.جاء ذلك بحضور د. صبري أحمد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المهندسة أميمة سليمان عبدالله، مدير إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية بعنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية في منطقة شرق دلتا نهر النيل". وذلك بقاعة المناقشات بالكلية .