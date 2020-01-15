AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزير الري الأسبق: السيادة على النيل ليست لـ إثيوبيا.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:22 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، إن الدولة الإثيوبية في ورطة؛ وذلك لأن الاجتماعات بخصوص سد النهضة أعطت المفاوض المصرى فرصة رائعة .

وأضاف "ضياء القوصي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن مصر لديها من السيناريوهات القائمة على نماذج رياضية وحسابية شارك بها أكبر الخبرات في العالم سواء مصرية أو أجنبية، كما أن السيناريوهات تؤدى إلى نتيجة واحدة وهي انه ان لم يكن هناك اتفاق كامل بين الدول الثلاثة لن يتم الوصول إلى ما تريده إثيوبيا.

وأوضح "ضياء القوصى" أن السيادة علي هذا النهر ليست إلى إثيوبيا فقط ولكن إلى مصر والسودان وإثيوبيا كما أن سرعة الإثيوبيين في اتخاذ القرار، بشأن السد كانت لها أضرار سلبية هائلة عليهم.

وتابع "ضياء القوصى" أن السد الذي قام الإثيوبيون ببنائه، عمره قصير؛ لانه كان لابد من بناء 3 سدود قبله، ولم يحدث، ونتيجة ذلك سيمتلئ السد بالطمي القادم من أماكن الثلاث سدود التي لم يتم بناؤها، لذلك هم أضروا بأنفسهم.

وأكمل "ضياء القوصي" أن المصريين لن يتنازلوا عن موقفهم مهما كانت الأضرار؛ لأن مصر لها حق مشروع من مياه النيل مثل إثيوبيا تماما.
Advertisements

ترشيحاتنا

حبس سيدة داخل صندوق ملابس لمدة 3 أيام.. والسبب غريب

توقيع عقود السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك .. غدا

هاني حتحوت: الأهلي والزمالك إيد واحدة لأول مرة ضد صفحات الفتن.. فيديو

الأمير هاري يعود إلى القصر الملكي في هذه الحالة

صابرين تكشف مقلب رامز جلال .. وكيف انقلب السحر على الساحر

سقوط أول مصاب.. هجوم صاروخي عنيف على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي