مستشار وزير الري الأسبق: السيادة على النيل ليست لـ إثيوبيا.. فيديو

قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، إن الدولة الإثيوبية في ورطة؛ وذلك لأن الاجتماعات بخصوص سد النهضة أعطت المفاوض المصرى فرصة رائعة .





وأضاف "ضياء القوصي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن مصر لديها من السيناريوهات القائمة على نماذج رياضية وحسابية شارك بها أكبر الخبرات في العالم سواء مصرية أو أجنبية، كما أن السيناريوهات تؤدى إلى نتيجة واحدة وهي انه ان لم يكن هناك اتفاق كامل بين الدول الثلاثة لن يتم الوصول إلى ما تريده إثيوبيا.





وأوضح "ضياء القوصى" أن السيادة علي هذا النهر ليست إلى إثيوبيا فقط ولكن إلى مصر والسودان وإثيوبيا كما أن سرعة الإثيوبيين في اتخاذ القرار، بشأن السد كانت لها أضرار سلبية هائلة عليهم.





وتابع "ضياء القوصى" أن السد الذي قام الإثيوبيون ببنائه، عمره قصير؛ لانه كان لابد من بناء 3 سدود قبله، ولم يحدث، ونتيجة ذلك سيمتلئ السد بالطمي القادم من أماكن الثلاث سدود التي لم يتم بناؤها، لذلك هم أضروا بأنفسهم.



