فرحتى الأولى.. عبدالواحد السيد ينشر صورة برفقة ابنته

نشر عبدالواحد السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "انستجرام".وظهر عبدالواحد السيد برفقة ابنته داخل المنزل وعلق قائلًا "فرحتى الاولى ربنا يبارك" ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.ويعد عبدالواحد السيد أحد كباتن ولاعبي نادي الزمالك الكبار السابقين، وساهم في تحقيق الفريق الأبيض العديد من الألقاب.يذكر أن فريق الزمالك تغلب على نظيره الجونة بهدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مؤخرًا في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز على ملعب "الجونة" أحرز ثنائية الفارس الأبيض شيكابالا ومحمد أوناجم.