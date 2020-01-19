قذاف الدم: العرب هم من علموا الأتراك الإسلام .. فيديو

وجه أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، رسالة إلى المستعمر التركي قائلا لهم : «من أنتم ؟».



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يقارن دول الجوار بتركيا التي لا تمت بصلة للمنطقة.



وقال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن العرب هم من علموا الأتراك الإسلام.



وتابع أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن إيران سبب البلاء في منطقة الشرق الأوسط.