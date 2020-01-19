AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كوالا يروي ظمأه بماء المطر من الأسفلت.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 06:24 ص
كوالا في حرائق أستراليا
كوالا في حرائق أستراليا
Advertisements
عزة عاطف
في صورة مفجعة.. يظهر حيوان كوالا صغير يلعق مياه الأمطار من على الأسفلت بعد أن دمرت حرائق الغابات الأسترالية بيئتهم الخضراء.

يتعرض الكوالا الصغير لخطر الموت لأنه مجبر على الاقتراب من المناطق الحضرية بسبب ما يواجهه خلال أسوأ موسم حريق في التاريخ.

وتم العثور عليه على الطريق بين موري وكروبا كريك في نيو ساوث ويلز وفقًا لصحيفة مترو، بواسطة عائلة أبلغت به مأمور الحياة البرية المحلي بعد فشلهم في العثور على والدته.

جدير بالذكر أن كلمة الكوال تعني "لا ماء" بالعديد من اللغات الأسترالية الأصلية بسبب حقيقة بسيطة وهي أنها لا تشرب الماء، وهو الأمر الكارثي بعد حرائق الغابات.

فحيوانات الكوالا تحصل على ترطيب جوفها من أشجار الأوكالبتوس، والتي دمرت خلال الحرائق، التي التهمت حوالي 40 ألف ميل مربع من الأراضي في جميع أنحاء البلاد.

لذا فالكوالا تبحث عن ترطيب جوفها بطرق أخرى كشرب المياه، والتي تكون سبب في قتلها، وتشير الإحصائيات إلى وفاة أكثر من مليار حيوان بري ودفع 20 نوعًا إلى التهديد بالانقراض، بما في ذلك الكوالا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارحموا من في الأرض .. رجل يطعم حيوانا بعد إصابته بحروق .. صور

إنقاذ حيوانات مهددة بخطر الانقراض خلال حرائق سيدني

مشهد مؤثر.. رجل إطفاء يسقي حيوان الكوالا بعد هروبه من حريق فى الغابة

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

مشهد مأساوي.. اصطفاف المئات من جثث الحيوانات بطرق غابات استراليا

بعد اشتعال حرائق الغابات مجددا.. أستراليا لـ مواطنيها: ارحلوا من أجل سلامتكم

ترشيحاتنا

وزير الرى السابق: بيان واشنطن ينص على ملء سد النهضة على مراحل وليس سنوات

بدون أدوية وبجنيه واحد فقط .. تخلص من التهاب اللوز

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

عمرو أديب يبث فيديو لـ أبو هشيمة من الفيوم .. ورجل الأعمال: اللي بيحصل على السوشيال ميديا من وحي الخيال

ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور

متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

كوالا يروي ظمأه بماء المطر من الأسفلت.. صور

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة