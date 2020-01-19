كوالا يروي ظمأه بماء المطر من الأسفلت.. صور

في صورة مفجعة.. يظهر حيوان كوالا صغير يلعق مياه الأمطار من على الأسفلت بعد أن دمرت حرائق الغابات الأسترالية بيئتهم الخضراء.



يتعرض الكوالا الصغير لخطر الموت لأنه مجبر على الاقتراب من المناطق الحضرية بسبب ما يواجهه خلال أسوأ موسم حريق في التاريخ.



وتم العثور عليه على الطريق بين موري وكروبا كريك في نيو ساوث ويلز وفقًا لصحيفة مترو، بواسطة عائلة أبلغت به مأمور الحياة البرية المحلي بعد فشلهم في العثور على والدته.



جدير بالذكر أن كلمة الكوال تعني "لا ماء" بالعديد من اللغات الأسترالية الأصلية بسبب حقيقة بسيطة وهي أنها لا تشرب الماء، وهو الأمر الكارثي بعد حرائق الغابات.



فحيوانات الكوالا تحصل على ترطيب جوفها من أشجار الأوكالبتوس، والتي دمرت خلال الحرائق، التي التهمت حوالي 40 ألف ميل مربع من الأراضي في جميع أنحاء البلاد.



لذا فالكوالا تبحث عن ترطيب جوفها بطرق أخرى كشرب المياه، والتي تكون سبب في قتلها، وتشير الإحصائيات إلى وفاة أكثر من مليار حيوان بري ودفع 20 نوعًا إلى التهديد بالانقراض، بما في ذلك الكوالا.