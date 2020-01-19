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أخبار البلد

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الأحد 19/يناير/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وتم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية .
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