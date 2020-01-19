إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.



وتم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .



وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية .