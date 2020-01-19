وزيرة الصحة تتابع من الأقصر تجهيزات منظومة التأمين الصحي الجديد.. صور

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وذلك في إطار جولتها التفقدية اليوم، الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التى تقوم بها الوزيرة لمتابعة سير العمل ميدانيا، حيث ستبدأ الوزيرة جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بالمحافظة "وحدات ومستشفيات"، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.