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ثقافة

أولى فعاليات صالون القليوبية الثقافي لعام 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية بقصر ثقافة بنها أولى فاعليات صالون القليوبية الثقافي للعام 2020، بحضور ضيفي شرف الصالون الشاعرين محمد نصر ومحمد أبو الليف.

وبحسب بيان، الاحد، أدار اللقاء الأديب محمد عكاشة، استهلت الفاعليات بعرض موسيقي لفرقة بنها للموسيقى النحاسية، ثم كلمة ترحيبية بالحضور من مقدم الصالون، أعقبها كلمة للشاعر طارق عمران تحدث خلالها عن أهداف الصالون هذا العام وعن عدم إقتصار إنعقاده على قصر ثقافة بنها بل سيعقد شهريا في موقع ثقافي مختلف للوصول لأكبر عدد من المستفيدين لتبدء الأمسية بمشاركة شعراء نادي الأدب مجدي أبو الخير ووائل نصر الدين، حيث ألقيت قصيدة "رقصة دائمة" لمحمد نصر، ثم "عقبة" لمحمد أبوالليف، ثم "مبتدأ" لناصر أحمد، أعقبها قصة قصيرة بعنوان "ذو الشعر الأبيض" لعصام حسين، ثم قصيدة "رحيل" لمدحت إمام، و"إجبار" لإكرام عمارة، و"لو كنت شاعر" لناصر غز. بجانب معرض كتب بالمكتبة العامة خاص بذكرى ثورة يناير، تضمن مجموعة من الكتابات ومنها "ثورة يناير أيام الغضب والوحدة، وثورة يناير والبحث عن طريق، وحكاية مشعلي الثورات".

وعقد بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية بنادي الأدب أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بدأت بقصيدة "هل سمعت مثلها" و"لا تضيع أبدا" ثم "لن أبقى وحيدا" لوائل ساليم، و"نزيف الهم" لمرفت عبد الجيد، وأختتم اللقاء بقصيدة "مووايل الدقميري" لبهجت الدقميري، بجانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "تغيير إعدادت الماوس"، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية ومعرض لرسوم الأطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.

وأعدت مكتبة كفر طحلة ورشة فنية لعمل مجلة حائط تضمنت الكثير من المعلومات حول ثورة يناير، كما ناقش قصر ثقافة الطفل ببنها كتاب "تحدث إلى الكمبيوتر بلغة لوجو" تأليف أسامة الحسيني.
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