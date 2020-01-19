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أخبار العالم

صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 10:35 ص
اشتباكات عنيفة بين
اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين
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دعاء أبوهشيمة
أصيب ما لا يقل عن 400 شخص، مساء أمس السبت، في صفوف المتظاهرين في لبنان، وذلك بعدما حاولت قوات الأمن تفرقتهم ومنعهم من الدخول إلى مجلس النواب، في صدامات غير مسبوقة؛ وفقا لـ وكالة "فرانس برس".

وكانت الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين قد بلغت، أمس السبت، حدًا خطرا وصف أنه الأعنف، تخلله سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.

وفي أعنف جولة من المواجهات تشهدها المدينة منذ انطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، انطلقت مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، احتجاجًا على تأخير تشكيل الحكومة.

وحاول المتظاهرون اختراق السياج الأمني والعوائق الحديدية للوصول إلى مجلس النواب، قبل أن تمنعهم القوى الأمنية التي أقفلت مدخلًا مؤديًا إلى مقر المجلس بالعوائق الحديدية، ما دفع المحتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.

وأقدموا على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور، كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن بها.

وردّت قوات الأمن بإطلاق خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وفي تغريدة على حسابها، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظًا على سلامتهم".

وذكرت فرق الصليب الأحمر اللبناني، في حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها عالجت أكثر من 140 مصابًا في المكان، فيما نُقل الكثيرين إلى مستشفيات.

وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
صدامات غير مسبوقة .. 400 جريح في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اللبنانيين.. صور
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