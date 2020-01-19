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مرأة

احذرى.. نقص هذا الفيتامين يسبب سرطان الجهاز الهضمي

الأحد 19/يناير/2020 - 11:59 ص
سرطان
سرطان
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لمياء الياسين
أعراض عديدة مؤشر لنقص فيتامين B12، أبرزها الدوخة وخفقان القلب والغثيان وفقدان الوزن ووخز في اليدين والقدمين.

وفقا لموقع بولد سكاى ، ومن المعروف أن فيتامين B12 له فوائد صحية عديدة ، وقد يسبب نقص B12 العديد من الاضطرابات العصبية مثل فقدان الذاكرة ، عدم وضوح الرؤية وفقر الدم.

وأكد الموقع أن هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين بـ 12 وهى عدم كفاية استهلاك فيتامين ب 12 وعدم قدرة الجسم على امتصاص وتخزين الفيتامينات.

ويمكن بسهولة علاج نقص فيتامين ب 12 باستهلاك الأطعمة المخصبة به. ومع ذلك ، إذا استمرت الحالة لفترة طويلة ، فقد تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة مثل:

تضخم الطحال والكبد
سرطان الجهاز الهضمي أو سرطان المعدة
العقم
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