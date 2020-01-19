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فن

فنان يعلن خطوبة منة عرفة وعلى غزلان.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 12:24 م
منه عرفه
منه عرفه
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مريم عزت - شروق ابراهيم
نشر اليوتيوبر على غزلان فيديو يجمعه بمجموعة من أصدقائه عبر خاصية الستوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهم يعلنون خطوبته من الفنانة الشابة منة عرفة.

وظهر الفنان عمرو عبد العزيز وهو يقول: "خطب البنت خطبت البنت"، ليرد علي غزلان خلال الفيديو وبجواره منة عرفة "اتفضحنا"، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيدا لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية.

كان خبر ارتباط منة عرفة وعلي غزلان انتشر بعد تعليق الفنانة بدرية طلبة على الصورة التى نشرها غزلان مع منة عرفة والتى كانت حديث السوشيال ميديا منذ يوم الجمعة الماضي.

وجاء تعليق بدرية طلبة على الصورة ليكشف حقيقة ارتباط منة عرفة وعلى غزلان، حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: "مبروك".
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