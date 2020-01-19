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محافظات

لتقديم تقرير لـ بوتين.. وفد أمني روسي يتفقد مطار الغردقة الدولي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تصل، اليوم، لجنة أمنية روسية رفيعة المستوى، من أمن المطارات الروسي، إلى مطار الغردقة الدولي؛ لتقييم الوضع الأمني بالمطارات؛ لإعداد تقرير نهائي لاتخاذ قرار عودة السياحة الروسية، إلى مصر مرة أخرى، بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.

اللجنة الروسية تضم خبراءً من وزارات الطيران والداخلية والسياحة الروسية، وخبراء أمن، وممثلين عن وزارتي السياحة والطيران الروسية، وممثلين عن الأمن القومي الروسي، لتقييم الوضع الأمني وتأمين السائحين الروس بمطار الغردقة الدولي خلال عودتهم مرة أخرى.

وعقب انتهاء أعمال الوفد الأمني الروسي، يتجه إلى القاهرة؛ لعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة المصرية، ثم تعد تقريرها النهائي، تمهيدا لعرضه على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والحكومة الروسية لاتخاذ القرار النهائي بعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر.
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