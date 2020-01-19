عمر مروان: العربي للقضاء الإداري يستهدف توطيد الصلة وتبادل الخبرات بين المشاركين

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد الورش لعرض الأبحاث والدراسات التي تساهم في تطور القضاء الإداري ، وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلة وتبادل الحوار والمعارف القانونية والقضائية بين المشاركين في مجال القضاء الاداري.





وأضاف مروان ، أن ذلك ينعكس ايجابا علي منظومة العدالة مما يرتقي بها ، و نأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي .



