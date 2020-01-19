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حوادث

عمر مروان: العربي للقضاء الإداري يستهدف توطيد الصلة وتبادل الخبرات بين المشاركين

الأحد 19/يناير/2020 - 01:21 م
الاتحاد العربي للقضاء
الاتحاد العربي للقضاء الإدارى
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كتب محمد زهير
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد الورش لعرض الأبحاث والدراسات التي تساهم في تطور القضاء الإداري ، وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلة وتبادل الحوار والمعارف القانونية والقضائية بين المشاركين في مجال القضاء الاداري.

وأضاف مروان ، أن ذلك ينعكس ايجابا علي منظومة العدالة مما يرتقي بها ، و نأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي . 

جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
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