الكشف عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل بأن مشروع البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا يدعو إلى تشكيل لجان تضم ممثلين عن الدول المشاركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن دول ( مصر والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا والإمارات) قد شاركت في صياغة تلك الوثيقة، التي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين.
وقد أحالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في 15 يناير الجاري استعدادًا للتصويت عليها.
تنص بنود الوثيقة على التالي:
1- وقف دائم لإطلاق النار
2- تطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها
3- إجراء إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن
4- إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا
5- الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن دول ( مصر والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا والإمارات) قد شاركت في صياغة تلك الوثيقة، التي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين.
وقد أحالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في 15 يناير الجاري استعدادًا للتصويت عليها.
تنص بنود الوثيقة على التالي:
1- وقف دائم لإطلاق النار
2- تطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها
3- إجراء إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن
4- إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا
5- الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.