لا ترمى قشور هذه الفاكهة فهى تعزز صحة القلب وتحارب السكرى





فوائد صحية عديدة لتناول مغلى الموز فيعتبر الموز واحدة من تلك الفاكهة التي يتم تناولها على نطاق واسع لفوائدها الغذائية.يمكن صنع الشاي مع أو بدون قشر. إذا كان مصنوعًا من قشر يطلق عليه شاي قشر الموز. يحتوي الشاي المحتوى على الموز على عناصر مغذية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس وفيتامين B6 إليك أبرز فوائده1. يعزز صحة القلبشاي الموز غني بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي ثبت أنها تساعد في تقليل ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.وفقا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، يمكن لنوع من مضادات الأكسدة يسمى الكاتشين الموجود في شاي الموز أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.2. ضبط مرض السكرييحتوي شاي الموز على نسبة منخفضة من السكر مما يجعله مشروبًا مثاليًا لمرضى السكري.3 نوم أفضليعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وقد ثبت أنهما يحسنان من النوم بسبب خصائصهما في استرخاء العضلات ، وفقًا لدراسة يحتوي الموز أيضًا على الأحماض الأمينية L-tryptophan التي تنتج هرمونات هرمون النوم سيروتونين وميلاتونين .4. يحسن المزاجيحتوي الموز على الدوبامين وحمض أميني يسمى L-tryptophan الذي ينتج السيروتونين ، وكلاهما مسؤول عن الأداء السليم للدماغ ويعرف عنه أنه يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق