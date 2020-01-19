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أخبار البلد

تفاصيل نصف ماراثون الأهرامات بمشاركة 5 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات

الأحد 19/يناير/2020 - 04:05 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الاسكندرانى
تستعد شركة Tri Factory للإعلان عن تفاصيل " نصف ماراثون الأهرامات "  والذي سيتم يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لدعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج لأهم المعالم السياحية المصرية مثل أهرامات الجيزة، والذي سيشارك فيه نحو 5 آلاف متسابق من مختلف دول العالم.

وستعقد الشركة مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل  للإعلان عن تفاصيل الماراثون بحضور ممثلين من الوزارتين وعدد من الشخصيات العامة.

جدير بالذكر أنه شارك بالماراثون العام الماضي 4000 متسابق من 75 دولة وحضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
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