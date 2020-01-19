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مرأة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

الأحد 19/يناير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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رنا عصمت
خسرت المغنية البريطانية أديل اكثير من 22 كيلو من وزنها من خلال الريجيم القاسي وليس بممارسة التمارين الرياضية القاسية كما ادعى البعض، حيث نشر نشر موقع " Femme Actuelle" الفرنسي أن نظام الريجيم الذي اتبعته المطربة البريطانية لإنقاص 22 كيلو جرام من وزنها، يسمى Sirtfood .

ووفقًا لموقع dailymail البريطاني، فقد احتاجت أديل إلى ثلاث مدربين شخصيين متخصصين يساعدوها في اتباع هذا النظام الغذائي الصارم، وممارسة الرياضة معه.

أكد تقرير نشره موقع hilthylien أن هذا النظام يصنف على أنه صعب، ويحذر منه المتخصصون، لأنه به الكثير من الحرمان ما يجعل من الصعب الاستمرار عليه لفترة طويلة، ولذلك يكتسب الشخص الوزن الذي فقده بسرعة بعد الانقطاع عن الريجيم، كما أنه يعتمد بشكل أساسي على تناول البروتينات وتقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد لـ 1000 سعر في الأسبوع الأول و1500 سعر في الأسبوع الثاني، ومنع الدهون والكربوهيدرات، ما يعرض متبعة للغثيان والإرهاق وخاصة أنه يمنع الكالسيوم كذلك وهو عنصر مهم جدا ليقوم الجسم بالعمليات الحيوية.

نقسم دايت Stirfood إلى مرحلتين:

1-المرحلة الأولى: تنقسم إلى 7 أيام على الشخص أن يتناول بها العصير الأخضر الخاص بالنظام فقط، وتناول وجبة واحدة لا تزيد قيمتها عن 1000 سعر حراري يوميا.

2-المرحلة الثانية :لمدة 3 أسابيع يمكن تناول وجبتين بقيمة 1500 سعر حراري، مع تناول كوبين من العصير الأخضر.

قائمة الأطعمة المسموح بها في ريجيم sirtfoods:

كرنب - نبيذ أحمر – فراولة – بصل – فول الصويا – البقدونس - زيت الزيتون البكر الممتاز - شوكولاتة داكنة (85٪ كاكاو) – ماتشا (نوع من أنواع الشاي) - الشاي الأخضر - الحنطة السوداء – الكركم - عين الجمل - جرجير - عين الفلفل الحار – كاشم (نبات ورقي أخضر)- مواعيد مجول - أحمر الهندباء - نبات الكبر – قهوة – توت أزرق.
بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها
بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها
بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها
بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها
بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها
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