بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها.





وظهرت الفنانة مى عمر بإطلالة جريئة ومثيرة ، مرتدية فستان باللون التيجر الذى بأخذ الالوان الاسود والبنى الغامق والفاتح ، قصير فوق الركبه يتسم بالقماش الشيفون وذات الاكمام الطويلة.





ونسقت الفنانة مى عمر مع هذه الاطلالة ارتدت حذاء باللون الأحمر الغامق وهو ما تماشى مع لون الفستان وجعل إطلالتها مميزة.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها من جانب واحد ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالالوان الترابية التي تماشت مع لون بشرتها.