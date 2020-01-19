AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة مى عمر بإطلالة جريئة ومثيرة ، مرتدية فستان باللون التيجر الذى بأخذ الالوان الاسود والبنى الغامق والفاتح ، قصير فوق الركبه يتسم بالقماش الشيفون وذات الاكمام الطويلة.

ونسقت الفنانة مى عمر مع هذه الاطلالة ارتدت حذاء باللون الأحمر الغامق وهو ما تماشى مع لون الفستان وجعل إطلالتها مميزة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها من جانب واحد ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالالوان الترابية التي تماشت مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

متابعو مايا دياب يتداولون صورة لها بـ إطلالة أنيقة

بـ جلد أسود.. مى عمر بفستان قصير يعرضها للهجوم

شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

بـ المنقط الشفاف .. هنا الزاهد بإطلالة سوداء من داخل منزلها

بفستان قصير وشعر كيرلي .. شاهد عبير صبري في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

أول تعليق من تركيا على صورة تقبيل أردوغان لـ يد رجل

وداعا للزحام .. ماذا تفعل القاهرة في جسر السويس والمطرية

ممنوعون من الحلويات.. 4 خرافات حول مرض السكر

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر بالقوات المسلحة .. وسحب الملفات 27 يناير

رواد التواصل الاجتماعي يردون على أكاذيب جمال عيد: نعيش في أمان بسبب رجال الشرطة

للجيش التركي فقط.. أردوغان يرسل أسلحة إلى ليبيا ويمنع الوفاق من استخدامها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها