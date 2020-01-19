حلمي طولان يهاجم الأجهزة الفنية السابقة لـ إنبي

هاجم حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي الأجهزة الفنية السابقة لـ الفريق، مشددا على أنه تسلم الفريق مدمر بدنيا وفنيا وأن الهزيمة أمام أسوان كانت نتاج الفترة السابقة.





وأضاف حلمي طولان في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن الإدارة الفنية يجب أن تكون وفقا لمنهج وخطة محددة لكن التعامل بفهلوه او عن جهل أمر سيئ ولن يطور من أداء الفريق.





وتابع حلمي طولان أن توقف الدوري الممتاز لمدة شهر جاءت في صالح الفريق وتمكن من إعداد الفريق بشكل جيد وإعادته مرة أخرى للمسابقة.





وأكمل حلمي طولان أن لاعبي الفريق كان يعاملون بشكل غير راق وهو ما أثر سلبا على الأداء داخل الملعب.



