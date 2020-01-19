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محافظات

محافظ الوادي الجديد يهدي درع المحافظة لوزيرة التضامن والسفير الإيطالي

الأحد 19/يناير/2020 - 06:35 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يهدي درع المحافظة لوزيرة التضامن
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منصور ابوالعلمين
أهدى محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، درع المحافظة، للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى مصر، خلال زيارتهما لمحافظة الوادي الجديد.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها السفير الإيطالي، لافتتاح وتفقد عدة مشروعات بالمحافظة، أبرزها إطلاق برنامج فرصة لتوفير 1708 فرصة عمل لمنتفعي برنامج تكافل وكرامة.

وأكد اللواء محمد الزملوط أن الوزيرة تفقدت بصحبة السفير الإيطالي بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة فرصة بقاعة ديوان عام المحافظة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب في إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

وأوضح أن الزيارة تضمنت تفقد معرض المنتجات البيئية والحرف اليدوية بالممشى السياحي بمدخل مدينة الخارجة، ومجمع تمور الوادي الجديد الذى جرى تطويره مؤخرًا بمنحة من دولة الإمارات بلغت 20 مليون جنيه، بجانب زيارة مركز التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، ومصنع الملابس الجاهزة وافتتاح حاضنة المشروعات الصغيرة التي تنفذها إحدى المؤسسات الإيطالية المهتمة بالتراث وزيارة مصنع الخزف التابع لجمعية رواد قصور الثقافة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة.
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