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أصل الحكاية

الأسباب مجهولة.. مؤتمر برلين بشأن ليبيا يبدأ بدون حضور حفتر والسراج

الأحد 19/يناير/2020 - 08:06 م
مؤتمر برلين
مؤتمر برلين
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عبدالله قدري
انطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة الدولية في برلين لتسوية الأزمة الليبية، والمعروفة إعلاميا بـ " مؤتمر برلين"، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكررون، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعدد من قادة ووزراء الدول والمنظمات المعنية بالأزمة الليبية.

ورغم أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، هما أطراف النزاع الأصلي في ليبيا، إلا أنهما لم يحضرا المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية في العاصمة الألمانية برلين.

والتقطت وسائل الإعلام الصور الرئيسية لجلسة مؤتمر برلين، ولم يظهر فيها حفتر أو السراج، وظهر خلال الصور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متوسطة الصورة، وجانبها على اليمين ماكرون، وعلى اليسار أنطونيو جوتيرش، وبعدهما الأطراف الفاعلين في الأزمة الليبية.

وقبل المؤتمر عقدت المستشارة الألمانية ميركل اجتماعين منفصلين مع كل من المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، دون أن يتم إدراجهما بعد ذلك في قائمة أعمال مؤتمر برلين.

وقال موقع روسيا اليوم إن "الحكومة الألمانية لم تدرج اسمي قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السراج، في القائمة الأساسية للمشاركين في مؤتمر برلين."

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية قائمة بـ"المشاركين الدوليين في مؤتمر برلين حول ليبيا"، شملت زعماء كل من روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وفرنسا إيمانويل ماكرون، ومصر عبد الفتاح السيسي، وإيطاليا جوزيبي كونتي، وبريطانيا بوريس جونسون، والجزائر عبد المجيد تبون، وجمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو، إضافة إلى وزيري الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ومدير الشؤون الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يان جيتشي، وعدد من قادة الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ولم يذكر حتى الآن أسباب عدم إدراج حفتر والسراج عن مؤتمر برلين، لكن ظهر خلال صور المؤتمر ظهور الحلفاء الإقليمين وقادة الدول الداعمة لكل منهما في أعمال المؤتمر.
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