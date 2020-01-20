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أخبار البلد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

وفيما يلي أهم الخطوات: 

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل. 

4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ثانيًا: أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.
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