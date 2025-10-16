مظلوم عبدي: قادة قسد سيحصلون على مناصب جيدة في قيادة الجيش السوري

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الخميس أن قادة وعناصر "قسد" سيحصلون على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش السوري.

وأضاف عبدي أن خبرة قوات "قسد" التي اكتسبتها خلال قتال تنظيم داعش الإرهابي ستساهم في تعزيز الجيش السوري.

وأشار إلى أن الشرطة في شمال شرقي سوريا ستندمج أيضا في أجهزة الأمن الوطنية، مشيرا إلى أن أحداث السويداء والساحل السوري ساهمت في تأخير تنفيذ الاتفاق بين "قسد" ودمشق.

وقال إن هناك بعض المرونة في الموقف التركي تجاه انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وقبل يومين أعلن قائد قواتِ سوريا الديمقراطية، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة دمشق حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. ولفت عبدي، إلى أن محادثات تجري حاليا بين الطرفين بشأن كيفية تنفيذ بنود الاتفاق.