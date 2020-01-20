موجز البلد| انطلاق مؤتمر برلين.. مد حالة الطوارئ.. أداء امتحاني التطبيقات الرياضية وعلم النفس.. و خطوبة منة عرفة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من اهم الأخبار، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.
وجاء من بين أهم الأخبار, انطلاق أعمال "مؤتمر برلين" في العاصمة الألمانية منذ قليل بشأن الأزمة في ليبيا.
وجاء من بين أهم الأخبار, انطلاق أعمال "مؤتمر برلين" في العاصمة الألمانية منذ قليل بشأن الأزمة في ليبيا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 .
دخل، اليوم، طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية لأداء امتحان مادة التطبيقات الرياضية (الاستاتيكا والهندسة) "إلكترونيا" لطلاب الشعبة العلمية، وذلك من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا.
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ولمشاهدة أهم وأبرز الأخبار على مدار اليوم يمكنك مشاهدة الفيديو جراف التالي ..