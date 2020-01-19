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رياضة

ليفربول يكتفي بهدف في شباك مان يونايتد بالشوط الأول .. والحكم يلغي هدفين للريدز

الأحد 19/يناير/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجري أحداثها الآن على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

جاء الهدف الأول والوحيد بالشوط الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية بالدقيقة 14.

ووصلت كرة بينية إلى الهولندي فينالدوم في الدقيقة 35 على حدود منطقة الجزاء نجح في تسجيلها في الشباك، قبل أن يرفع حكم الراية محتسبًا الهدف تسلسلا ببعض السنتيمترات عن مدافعي مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 25 اصطدم فان دايك مع دي خيا في تدخل هوائى داخل منطقة الـ6 ياردة، سقط على أثره الحارس الإسباني على الأرض ليستكمل الريدز اللعب وسجل فيرمينو هدفا بعدما وصلته الكرة من خارج المنطقة .

واعترض لاعبو مانشستر على الهدف قبل أن يراجع الحكم الـ VAR، ويلغي الهدف على الفور.

وحتى الدقيقة 30، واصل فريق ليفربول الضغط القوي على الخط الخلفي للضيوف وسط ارتباك من مدافعي مانشستر يونايتد، في المباراة التي تشير نتيجتها الآن إلى تقدم الريدز بهدف دون رد.

وجاءت أخطر كرة لصالح مانشستر يونايتد، بالدقيقة 40 بعد تمريرة من أنتوني مارسيال فى اتجاه وان بيساكا على القائم البعيد ليمررها بيساكا فى اتجاه أندرياس بيريرا الذي فشل فى تسديد الكرة فى المرمى.

يدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأن له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
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