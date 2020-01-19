ليفربول ضد مان يونايتد .. محمد صلاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة

أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لصالح فريقه ليفربول أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي تجري أحداثها على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وفي الدقيقة 47 ومن عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أندري روبرتسون لداخل المنطقة تلقاها صلاح بتسديدة رائعة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر مهدرًا فرصة هدف محقق.



وجاء الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية.



وحملت الدقيقة 8، إشهار بطاقة صفراء من نصيب نيمانيا ماتيتش بعد تدخل قوي على جورجينيو فينالدوم.



يدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.



يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأن له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.