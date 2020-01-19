AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد مان يونايتد .. محمد صلاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة

الأحد 19/يناير/2020 - 08:08 م
لحظة إهدار محمد صلاح
لحظة إهدار محمد صلاح الكرة أمام دي خيا
Advertisements
أحمد هاني
أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لصالح فريقه ليفربول أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي تجري أحداثها على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وفي الدقيقة 47 ومن عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أندري روبرتسون لداخل المنطقة تلقاها صلاح بتسديدة رائعة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر مهدرًا فرصة هدف محقق.

وجاء الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية.

وحملت الدقيقة 8، إشهار بطاقة صفراء من نصيب نيمانيا ماتيتش بعد تدخل قوي على جورجينيو فينالدوم.

يدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأن له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد توتنهام.. الريدز يتقدم على سيبريز بتمريرة سحرية من محمد صلاح ل فرمينيو

ليفربول ضد توتنهام بعد 60 دقيقة.. سبيريز يبحث عن التعادل

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام اليوم

تألق محمد صلاح.. ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

محمد صلاح يتحدى دي خيا .. التشكيل المتوقع لمعركة ليفربول ومانشستر يونايتد

ديربي إنجلترا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

جنش خارج الزمالك بمباراة السوبر الأفريقية أمام الترجي

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. معلول وكهربا والحاوي على الدكة

قرار جديد من كارتيرون عقب تأجيل مباراة الزمالك أمام المصري

كيفية اختيار الزوجة الصالحة.. الأزهر: 4 معايير ويمكن الاكتفاء بأحدها

عاد في غير موعده.. زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل شقته في المعصرة.. تفاصيل

فنان يعلن خطوبة منة عرفة وعلى غزلان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

بعد شائعة وفاتها.. 10 صور لـ سيلين ديون بعد تخطيها الـ 50

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة