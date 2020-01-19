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أنجيلا ميركل: مؤتمر برلين اتفق على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ..فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 09:13 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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حمزة شعيب
قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، أن الوضع فى ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورى لوقف إطلاق النار.

وأضافت المستشارة الألمانية خلال كلمتها بمؤتمر برلين: "أتفقنا على عدم دعم الاطراف المتنازعة، ومتفقون على حظر توريد الاسلحة إلى ليبيا، مضيفة:"يجب وقف القتال فى ليبيا فورا".

وأكملت: "الهدف من إجتماع اليوم هو تقريب وجهات النظر لإيجاد حل لـ النزاع الليبي"، لافتة إلى أن هناك من يسعى لإستخدام الوسائل العسكرية فى ليبيا.

كانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الازمة الليبية انطلقت منذ قليل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء امس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.
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