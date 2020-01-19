الأهلي والمقاولون | لحظة انفعال عماد النحاس على حكم المباراة



التقطت عدسة صدى البلد لحظة انفعال الكابتن عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أثناء مباراة فريقه أمام النادي الأهلي والمقامة في الوقت الحالي، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.



وبدأ عماد النحاس منفعلًا بشدة ، بعد إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي، حيث طالب باحتساب خطأ على النيجيري جونيور أجاي ، وذلك لتدخله على مدافع المقاولون العرب، مما أدى لهجمة مرتدة للنادي الأهلي ، أتى منها الهدف الأول.



وتشير النتيجة الآن لتقدم النادي الأهلي بهدفين نظيفين، حيث أحرز الهدف الأول اللاعب حسين الشحات، قبل أن يضاعف البديل وليد سليمان تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني.

