فيديوجراف| توصيات مؤتمر برلين عن الأزمة الليبية

استضافت مدينة برلين الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا.



وشارك في اجتماع برلين قادة وممثلون عن كل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.



وخلال الفيديوجراف الآتى تعرف على اهم التوصيات التى خرج بها المؤتمر...