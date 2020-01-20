أحمد موسى: يوم ٢٥ يناير هنحتفل برجال الداخلية فقط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مصر ستحتفل يوم السبت المقبل بعيد الشرطة، موضحا:"معندناش فى 25 يناير غير الإحتفال برجال الداخلية ومفيش حاجة تانية".





وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القوات المسلحة والشرطة يمثلان الأمن والأمان لنا، ولولاهما كان زمانا رايحين برلين ولا جنيف».





وأضاف موسى «اعتصام رابعة الإرهابي كان يستهدف الوصول بمصر إلى مستقبل ليبيا وسوريا»، مردفا «مصر دولة قوية لا يستطيع أحد التدخل في شؤونها الداخلية».





ونوه إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي نزل إلى الشوارع في 25 يناير لتخريب البلد»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان كانت تحمل أسلحة في ميدان التحرير.





وأشار موسى إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لمرينا بأيام 25 يناير بكل ما تحمله من ذكريات أليمة وتخريب، معقبا:"الحمدلله على نعمة الامن والإستقرار كان زمانا زى الدول اللى بتروح برلين وجنيف تحل مشاكلها".



