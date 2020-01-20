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أحمد موسى يوجه رسالة إلى القنوات الإرهابية: انتوا مش عارفين أردوغان حصله ايه.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:20 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى القنوات الإخوانية المعادية لمصر، بعد الحملة الممنهجة لزعزعة استقرار الدولة المصرية.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "أردوغان تلقى درسا قاسيا في برلين، أنتو معرفتوش إيه حصله"، مردفا: "أردوغان كان مذلولا، وكويس إن تميم مكانش معاه".

وأشار موسى إلى أن فايز السراج والوفد المرافق له في برلين، اشتبكوا مع العاملين في أحد المقاهي بسبب خلافات على تلبية مطالبهم.

كانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية انطلقت منذ قليل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.
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