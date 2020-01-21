لعلاج الهالات السوداء ..احرصي على تناول هذه الأطعمة يوميا

كلما تقدمت المرأة في السن تضعف العضلات والأنسجة التي تدعم جفون وقد تبدأ البشرة في الترهل ، بما في ذلك الدهون التي عادة ما تكون حول العينين وظهور الهالات السوداء .



وفقا لما ذكره موقع "healthline " أن الزيادة من تناول بعض الأطعمة يساعد فى علاج الهالات السوداء نهائيا مثل الاكلات الغنية بالكولاجين وفيتامين سي والحديد.

الفلفل الأحمر

كرنب

بروكلي

فراولة

اللحوم الحمراء ولحم الخنزير والدواجن

مأكولات بحرية

فاصوليا

الخضر الورقية الخضراء ، مثل اللفت والسبانخ

الزبيب والمشمش والفواكه المجففة الأخرى

الأطعمة المدعمة بالحديد ، مثل الحبوب والخبز والمكرونة



