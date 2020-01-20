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سلاح التلميذ ترد على الاتهامات الموجهة لها لتجاهلها ثورة 30 يونيو.. اعرف التفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:21 ص
سلاح التلميذ
سلاح التلميذ
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محمد حليم قنديل
قال المهندس محمد عامر المتحدث بإسم شركة سلاح التلميذ، إن كتاب سلاح التلميذ ملم بمحتوى الكتاب المدرسي حسب ما تقرره وزارة التربية والتعليم وخاصة فى مادة التاريخ ويلتزم بمنهج الوزارة التزاما حرفيا.

وأضاف المهندس محمد عامر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن كتاب سلاح التلميذ يلتزم بالقوانين المنظمة لعمل الكتب الخارجية المدرسية.

وتابع المتحدث باسم شركة سلاح التلميذ، أنه قبل ما يتم عرض الكتب الخاصة فى الأسواق يتم عرضها على لجنة وزارية عالية المستوى وبعد الفحص تقر اللجنة بموضوعية الكتاب أم لا.

وأشار إلى أن، بعض المواد الدراسية مثل اللغة العربية والرياضيات طبيعة المادة فيها في سلاح التلميذ تسمح لنا أن نقدم فيها بعض النصوص الإضافية.

وأوضح المهندس محمد عامر، أن الكتاب المدرسي لمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي تناول ثورة 25 يناير فى صفحتين ونص وثورة 30 يونيو فى اقل من صفحة وهو ما التزم به كتاب سلاح التلميذ.
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