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رياضة

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع مهاجم الأهلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:36 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
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ملك موسى
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي عن موقف الزمالك من المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي بعد خروج البعض ليربط اسم اللاعب بالانتقال لفريق الكرة الأول بالنادي.

أكد أمير مرتضى أن ازارو لاعب كبير، لكن كل ما قيل عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب في هذه الفترة غير صحيح ، مشددا على التركيز مع لاعبي الزمالك فقط حيث يضم الفريق افضل اللاعبين.

أشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك ليست لديه اماكن شاغرة في القائمة المحلية، خاصة أن الكونغولي كابونجو كاسونجو سيتواجد مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح للزمالك.

واختتم أمير تصريحاته للموقع الرسمي بأن الزمالك سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم وفقا للمتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني.
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