مقتل ضابطي شرطة في تبادل إطلاق نار بولاية هاواي الأمريكية.. فيديو

أعلن حاكم ولاية هاواي مقتل ضابطي شركة بعد إطلاق نار يوم أمس الأحد.



وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن الضباط استجابوا لنداء استغاثة أبلغ عن رجلا يحمل سلاحا ناريا، حيث قتل الضابطين خلال تبادل إطلاق النار.



وقال الحاكم ديفيد ايجيه في بيان :"ولايتنابأكملها تنعي فقدان اثنين من ضباط شرطة هونولولو قتلا خلال أداء الواجب هذا الصباح".



ويقع الحي الذي وقع فيه إطلاق النار في أقصى شاطئ ويكيكي بين حديقة حيوان هونولولو ونصب دايموند هيد التذكاري. وتكون المنطقة مليئة بالسياح والسكان المحليين ، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.



وسمع السكان دوي إطلاق النار الكثيف خلال مواجهة الشرطة مع مطلق النار.



والتهمت النيران منزلا كان يشتبه أن مطلق النار يتواجد بداخله، وامتدت النيران عدة منازل مجاورة وسيارة شرطة.



فيما كافحت إدارة الإطفاء في هونولولو الحرائق، ولم تتمكن الشرطة من اعتقال المشتبه به، فيما أغلقت عدة شوارع محيطة، وأهابت من السكان عن الاقتراب من منطقة الهجوم.

