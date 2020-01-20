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رياضة

منتخب اليد يواجه الجابون في ربع نهائي أمم إفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر لكرة اليد ، نظيره الجابونى فى دور ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو2020 ، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين.

وتأهل المنتخب الوطني عن المجموعة الأولى ومعه الكونغو الديمقراطية، فيما تأهل من المجموعة الثانية منتخبا أنجولا والجابون.

ونجح منتخب مصر بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 و أخيرا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19 .

ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر ثان لقاءاته بدور ربع النهائى مع أنجولا بعد غدا الأربعاء .

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر ، وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر، أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.
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