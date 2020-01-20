شركة سبيس إكس تفجر صاروخا.. لهذا السبب

أقدمت شركة "سبيس إكس" الأمريكية المختصة بعلوم الفضاء على إطلاق صاروخ فضائي مدمر، وذلك لاختبار نظام سقوط الصواريخ في حالة الطوارئ.



حيث أطلقت الشركة الصاروخ المصمم للحفاظ على سلامة رواد الفضاء وقامت بتدميره، وذلك لبحث ما إذا كان الصاروخ يعمل بشكل يفي المهمة التي صمم خصيصًا لها.



ويعتبر هذا الاختبار الذي أجري قبل إطلاق الشركة أولى رحلاتها التي تحمل طاقم كامل متجه إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لـ وكالة ناسا الأمريكية للفضاء إنجاز كبير تفتخر به، وفقًا لـ موقع"أكسيوس" الأمريكي".



وتم الاختبار بإطلاق صاروخ من طراز فالكون 9 وعلى متنه كبسولة فضائية "كرو دراجون" من قاعدة "كيب كانيفرال" الجوية الأمريكية، وبعد فترة من إطلاق الصاروخ سقطت الكبسولة والتي كانت تضم بداخلها مجموعة من الدمى بدلًا من رواد الفضاء.



لتسقط الكبسولة في المحيط الاطلنطي وقامت قوات بالبحث عنها واستردادها مرة أخرى، ليتمكن العلماء من خلال تلك التججربة من فحص البيانات وتقييم أداء الكبسولة وغيرها من الاحتياطات.

