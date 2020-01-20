بعد وقف خدمات Google Maps عن هواتف هواوي.. تعرف على التطبيق البديل

منذ اندلاع أزمة هواوى الشهيرة مع الحكومة الأمريكية فى منتصف شهر مايو الماضى، وتطور الخلاف لحد منع خدمات جوجل نهائيًا عن هواتف هواوى القادمة، لدرجة أن الصانع الصينى بدأ فى الإعتماد على على نظام تشغيل خاص به.



وبحسب فون آرينا التقنى، توقفت خدمات Google Maps بعد تطورات الأزمة الأخيرة، إلا أن هواوى كان لها حلًا أخر، وهو الإعتماد على منصة TomTom الشهيرة فى مجال الملاحة.



ظهرت TomTom فى عام 2004، حيث طرحت أجهزة ملاحة خاصة بها حول العالم، ولاقت رواجًا كبيرًا بعدما باعت أكثر من 80 مليون جهاز حتى الآن.



وكان هناك تعاون لم يظهر إلى النور بين TomTom و آبل الأمريكية فى 2012، حيث كانت ستزود الأولى الصانع الأمريكى بالخرائط الجديد لتطبيق Apple Maps.



وستبدأ الهواتف الخاصة بهواوى بدءًا من إصدارات Mate 30 series و P40 القادمة ستزود بهذا التطبيق، بعدما خسرت دعم خدمات جوجل بسبب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.